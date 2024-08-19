«رجل البرية» وسفيرة النوايا الحسنة في منتدى الاتصال الحكومي

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ13 ثلاثة متحدثين ملهمين يحملون أحلاماً لتغيير العالم للأفضل، حيث يشهد المنتدى الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 4 و5 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، خطابات ملهمة يلقيها بير جريلز، المغامر والمتسلق والمستكشف الذي يرى في مواجهة البرّية المكان الأمثل لتعلم مهارات الحياة، ومايا غزال، سفيرة النوايا الحسنة وأول لاجئة سورية تحصل على رخصة لقيادة الطائرات، وزاكري ديرينوسكي صانع المحتوى الإنساني الذي ألهم الكثير من الناس بقوة التواصل الاجتماعي.

وتهدف هذه الخطابات إلى إبراز دور المؤثرين في استكشاف أبعاد جديدة في الاتصال، وتسليط الضوء على أهمية التواصل الفعال في تحقيق التغيير الإيجابي وصناعة مستقبل أفضل، استلهاماً من شعار المنتدى «حكومات مرنة... اتصال مبتكر»، حيث تعد تجاربهم نماذج عالمية رائدة في بناء استراتيجيات أكثر فاعلية وقدرة على التأثير في الآخرين.

من المغامرات إلى استثمار الإلهام

ويشهد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في اليوم الأول حضور المستكشف البريطاني العالمي بير جريلز، الذي يشارك الجمهور رحلته الملهمة من مغامر شجاع إلى رائد أعمال ناجح. فبعد أن صعد أعلى القمم الجبلية وتحدى أقسى الظروف الطبيعية، يأتي إلى منصة المنتدى ليقدم تجربته في تحويل الشغف بالمغامرة إلى استثمار ملهم.

ويستعرض جريلز، مؤلف كتاب «The Kid Who climbed Everest»، كيف استطاع أن يتحول من صبي يحلم بتسلق إيفرست إلى شخصية مؤثرة على مستوى العالم، كما يتطرق إلى أسباب توجهه إلى كتابة كتب الأطفال، وكيف تساهم مغامراته في دعم الرسائل الحكومية وتعزيز سياحة المغامرة، ويجيب بير في خطابه «رجل البرية يصنع من المغامرة استثماراً» عن أسئلة حول كيفية تحويل الشغف إلى مصدر إلهام للآخرين، والدروس المستفادة من المغامرات في عالم الأعمال.

جائزة الأميرة ديانا

ويستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في اليوم الثاني الكابتن مايا غزال، أول لاجئة سورية تحصل على رخصة طيران، والتي تمكنت من تحويل تحديات قصتها إلى نجاح ملهم، لتنضم إلى نسبة تتراوح بين 4 و6 بالمئة من الطيارين النساء في العالم، وتصبح سفيرة النوايا الحسنة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحاملة لجائزة «إرث الأميرة ديانا» التي تحمل نفس عنوان الخطاب الذي ستلقيه في المنتدى.

وتشارك مايا جمهور المنتدى قصة كفاحها وكيف تمكنت من تخطي الصعاب وتحقيق أحلامها، كما تناقش دور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في إيصال رسائلها المناصرة للاجئين، وسبل توفير بيئة داعمة للاجئين الموهوبين، إلى جانب حديثها عن أهمية استقطاب مواهب اللاجئين وتوظيفها لخدمة المجتمعات.

نجم صناعة الخير

بعد أن ألهم أكثر من 30 مليون متابع بمقاطعه حول الصحة العقلية والعطاء وفعل الخير التي حصدت أكثر من 10 مليارات مشاهدة، يستعد النجم الكندي العالمي زاكري ديرينوسكي صاحب المحتوى الإنساني الملهم على منصات التواصل الاجتماعي، لمشاركة جمهور المنتدى خبراته في تحويل الشهرة إلى أثر إيجابي مستدام يعود بالنفع على الآخرين.

تفاعل

يتطرق زاكري في خطابه الذي يحمل عنوان «صورة الإنسانية تتجلى بالاتصال العاطفي» في اليوم الثاني من المنتدى إلى تجربته في نشر الخير، كما يستعرض أهمية التفاعل المباشر مع الجمهور والاستماع إلى قصصهم، ودور المحتوى الإيجابي والتجارب الاجتماعية التي يقدمها في بناء مجتمعات أكثر تلاحماً وتعاطفاً، إلى جانب حديثه عن تجربته في تأسيس منظمة Kindness is Cool غير الربحية للاستمرار في رحلة العطاء غير المشروط.