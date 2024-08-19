الإمارات تكتشف كويكباً جديداً

أبوظبي (وام)

أعلن مركز الفلك الدولي في أبوظبي تمكن أحد كوادره من اكتشاف كويكب يقع في حزام الكويكبات بالنظام الشمسي. وقال المهندس خلفان بن سلطان النعيمي رئيس المركز: إن الاكتشاف جاء من خلال تحليل صور فلكية تتم إتاحتها من قبل برنامج برعاية «ناسا» وبمشاركة جهات فلكية عالمية، هي جامعة «هاردن - سيمونس» في ولاية تكساس الأميركية وتلسكوب «بان - ستارز» وبرنامج «كتالينا» لمسح السماء. وأضاف أن مدير المركز المهندس محمد شوكت عودة تمكن من اكتشاف الكويكب أثناء تحليل الصور الملتقطة بواسطة أحد تلسكوبات مرصد «هاليكالا» وتحديداً تلسكوب (بان-ستارز 2)، المزود بكاميرا فلكية دقتها 1.8 مليار بيكسل. وعند تحليل إحدى مجموعات الصور، تم اكتشاف الكويكب الذي أعطي الرمز (2022 UY56). وأشار المهندس عودة إلى أن الكويكب يقع ضمن حزام الكويكبات في النظام الشمسي، ويدور حول الشمس مرة واحدة كل أربع سنوات على مسافة 375 مليون كم تقريباً من الشمس، ويدور بمدار بيضاوي.