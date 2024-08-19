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علوم الدار

بدء الاستعدادات لانطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم 2024

بدء الاستعدادات لانطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم 2024
20 أغسطس 2024 01:09

دبي (وام)

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أعلنت «جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم» بدء استعداداتها المبكرة لتنظيم مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث بدورتها الثامنة خلال الفترة من 7 إلى 13 سبتمبر المقبل على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي.
وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائزة بدأت مبكراً بمخاطبة أكثر من 120 دولة وجالية حول العالم للمشاركة في هذه الدورة التي يُتوقع أن تشهد مشاركة واسعة نظراً للنجاح الكبير للدورات السابقة، والسمعة الطيبة لهذه المسابقة باعتبارها واحدة من أفضل المسابقات القرآنية الدولية للإناث على مستوى المنطقة والعالم، ولأنها تحمل اسم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.
وأكد بوملحه أن شروط المشاركة في المسابقة ستظل كما كانت في الأعوام السابقة، مشدداً على أهمية ألا يزيد عمر المرشحة عن 25 عاماً، وأن تكون المشاركة حافظة للقرآن الكريم كاملاً بالتجويد.. واصفاً المسابقة بأنها من أبرز الفعاليات الدولية التي تحظى باهتمام واسع وتستقطب مشاركات عديدة سنوياً، وقال: «تشمل الاستعدادات تفعيل خطط منهجية تتضمن المتابعة المستمرة والتواصل مع ممثلي الدول لضمان الترشيح في وقت مناسب».
وعبّر بوملحه عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على دعمه السخي للفعاليات خاصة مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية.. كما شكر أعضاء اللجنة المنظمة والموظفين والمتطوعين لجهودهم المتواصلة لإنجاح المسابقة والفعاليات.

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم
دبي
مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي
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