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علوم الدار

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار محتملة

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار محتملة
20 أغسطس 2024 01:09

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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سحب منخفضة مصحوبة بأمطار خفيفة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية – وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة شمالاً وشرقاً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان. 
وأضاف المركز: أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى تشكل طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية – وهطول أمطار على مناطق متفرقة من الساحل الشرقي، وانخفاض بدرجات الحرارة، وظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة شمالاً وشرقاً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س،.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عُمان. 
ولفت إلى أن أعلى درجة سجلت على الدولة أمس بلغت 46.3 درجة مئوية في الغويفات (منطقة الظفرة) الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، مسجلة انخفاضاً بدرجات الحرارة العظمى.
فيما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والشرقية – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة – وتميل درجات الحرارة للانخفاض.
وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة شمالاً وشرقاً، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان. 
يستمر الطقس يومي الخميس والجمعة صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً – تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع أمطار محتملة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.

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