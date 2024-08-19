«أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024» يدشِّن مزاد الصقور الشهير عبر الإنترنت

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية هذا العام، عودة مزاد الصقور الشهير، حيث سيتيح المزايدة على الطيور الثمينة لزوار المعرض وعبر منصة إلكترونية.

ويقام المعرض برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، وسيستقبل أعداداً قياسية من الزوار والعارضين من أنحاء العالم كافة.

ومع توالي نجاحات برامج مُكاثرة الصقور في الأسر، يمكن لرواد الأعمال الاستفادة من آفاق الاستثمار في الصقور المتميزة، وتحقيق عوائد كبيرة ضمن هذا المزاد وهذه التجارة المربحة بشكل متزايد. وسيستقطب المزاد كوكبة عالمية من أفضل المربين الدوليين لتقديم الصقور الأعلى جودة، ونخبة من عشاق هذه الهواية، حيث يمكن حضور المزاد شخصياً في المعرض أو عبر الإنترنت لضمان جمهور واسع من المزايدين.

ولأول مرة، تنظم شركة كابيتال للفعاليات، ذراع إدارة الفعاليات لمجموعة أدنيك، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، الدورة الأكبر في تاريخ المعرض، والتي سيستضيفها مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 31 أغسطس وحتى 8 سبتمبر 2024.

وسيقام المزاد أيام السبت 31 أغسطس، والأحد 1 سبتمبر، والسبت 7 سبتمبر، والأحد 8 سبتمبر، في القاعة الرئيسية للمعرض، من الساعة 07:00 وحتى الساعة 10:00 مساءً. كما تركز المزادات على تربية الطيور المتميزة التي تطابق أعلى مواصفات الصقارين المبتدئين والمحترفين من كل الجنسيات، مما يضمن الوفرة والتنوع لعشاق رياضة الصيد بالصقور ومجتمع الصقارة. ونظراً لمكاثرة الطيور كافة بهدف تحقيق أداء استثنائي في مجالي الصيد والتنافس، يمكن للمزايدين الاستفادة من فرصة رائعة للاستثمار في صقر يجسِّد المعرفة التقليدية بالمكاثرة والتدريب والرعاية المبتكرة.

المزايدة عبر الإنترنت

ولأول مرة في تاريخ المعرض، ستتاح للمشاركين فرصة المزايدة عبر الإنترنت للحصول على الصقور المتميزة التي سيجري عرضها في منطقة خاصة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2024. وعبر تلك الميزة الجديدة والحصرية والمبتكرة، يمكن المزايدة على 10 صقور من الأعلى تصنيفاً بعد الاطلاع على معلومات مفصلة حولها، عبر منصة المزاد الافتراضية المتاحة أمام المهتمين كافة حول العالم.

وسيسبق المزاد النهائي الذي يقام يوم الأحد 8 سبتمبر، مسابقة خاصة لجمال الصقور. وسيشارك العارضون من كل أنحاء العالم بصقورهم الثمينة في موكب استعراضي مذهل أمام لجنة تحكيم مرموقة، سترشح الطيور للفوز بالمسابقة الرائدة التي ستضم مجموعة من أفضل صقور العالم.

التراث

سيقام مزاد الصقور ضمن أجندة زاخرة بالأنشطة والعروض والمسابقات التي تركز على التراث العريق لدولة الإمارات بالتوازي مع تبني الابتكار. كما يوفر المعرض فرصة فريدة للشركات الإقليمية والعالمية لعرض منتجاتها ومقابلة العملاء وإجراء اجتماعات بين الشركات لتأسيس العلاقات التجارية، وعقد شراكات جديدة.