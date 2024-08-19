«الهلال»: التزامنا راسخ ومسؤوليتنا عظيمة

أبوظبي (وام)

قال راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن التزامنا الإنساني والأخلاقي في الهلال الأحمر تجاه ضحايا الأزمات والكوارث نابع من الإرث الغني الذي تركه لنا نصير الإنسانية وملاذها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير على هديه قيادة الدولة الرشيدة. وأضاف المنصوري أن هذا الالتزام يضع الهلال الأحمر الإماراتي في مواجهة مهام كبيرة ومسؤوليات عظيمة لتخفيف معاناة البشرية.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية، إن المؤسسة تتخذ من مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منهجاً تقوم عليه استراتيجيتنا الإنسانية، حيث كان، طيب الله ثراه، مثالاً حيّاً للإنسانية والعطاء اللامحدود، وقائداً بذل حياته لخدمة الإنسان والمجتمع ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، بل امتدّ كرمه ليشمل العالم أجمع، ووضع بصماته الإنسانية في كل بقعة وصلت إليها أياديه البيضاء، فكان نموذجاً يُحتذى به في العمل الإنساني.