الثلاثاء 20 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

424 مليون درهم برامج «الهلال الأحمر» داخل وخارج الدولة في 6 أشهر

424 مليون درهم برامج «الهلال الأحمر» داخل وخارج الدولة في 6 أشهر
20 أغسطس 2024 01:10

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
مركز أبوظبي العقاري يطلق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة
الإمارات: معاً لإعادة فتح شرايين الإمداد الرئيسية داخل السودان

بلغت قيمة البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية والمشاريع التنموية وبرامج إعادة الإعمار وكفالات الأيتام التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام الحالي 424 مليوناً و36 ألفاً و432 درهماً، استفاد منها حوالي 15 مليوناً و613 ألفاً و59 شخصاً في الإمارات وفي عشرات الدول حول العالم. 
وشهدت برامج الهيئة خلال الفترة المعنية توسعاً رأسياً وأفقياً، وانتقلت إلى مراحل متقدمة من التمكين الاجتماعي والعمل التنموي الشامل، وأصبحت الهيئة أكثر كفاءة وحيوية في محيطها الإنساني، وأوسع انتشاراً وأسرع وجوداً في مناطق الأزمات والكوارث والساحات المضطربة، وهناك العديد من العوامل التي تضافرت وجعلت من الهلال الأحمر الإماراتي لاعباً أساسياً في محيطه الإنساني، وداعماً قوياً للجهود المبذولة لتخفيف وطأة الأزمات والكوارث من أهمها دعم قيادة الدولة الرشيدة الذي ساهم في إطلاق الهيئة للمبادرات التي تحدث الفرْق المطلوب في تحسين الحياة ورفع المعاناة وبث روح السعادة والإيجابية، في أوساط الشرائح المحتاجة والأقل حظاً في الحصول على الخدمات الأساسية من خلال ما تنفذه من برامج ومشاريع تنموية حيوية وطموحة. 
وخارجياً، أشار التقرير إلى أن قيمة العمليات الإغاثية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 221 مليوناً و818 ألفاً و985 درهماً، استفاد منها 11 مليوناً و952 ألفاً و414 شخصاً في 25 حول العالم. 

الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر
الإمارات
الأزمات والكوارث
آخر الأخبار
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
الرياضة
فياريال وأتليتيكو.. ماذا حدث في لا سيراميكا؟
اليوم 11:30
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
علوم الدار
المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
اليوم 11:22
فيضانات في الولايات المتحدة(أرشيفية)
الأخبار العالمية
فيضانات "غير مسبوقة" في ولاية كونيتيكت الأميركية
اليوم 11:05
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
الرياضة
«الأوكسجين» يدخل الدوري الإنجليزي !!
اليوم 11:03
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار عند أدنى مستوى في‭7 ‬ أشهر
اليوم 10:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©