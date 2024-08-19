424 مليون درهم برامج «الهلال الأحمر» داخل وخارج الدولة في 6 أشهر

أبوظبي (وام)

بلغت قيمة البرامج الإنسانية والعمليات الإغاثية والمشاريع التنموية وبرامج إعادة الإعمار وكفالات الأيتام التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر داخل الدولة وخارجها خلال النصف الأول من العام الحالي 424 مليوناً و36 ألفاً و432 درهماً، استفاد منها حوالي 15 مليوناً و613 ألفاً و59 شخصاً في الإمارات وفي عشرات الدول حول العالم.

وشهدت برامج الهيئة خلال الفترة المعنية توسعاً رأسياً وأفقياً، وانتقلت إلى مراحل متقدمة من التمكين الاجتماعي والعمل التنموي الشامل، وأصبحت الهيئة أكثر كفاءة وحيوية في محيطها الإنساني، وأوسع انتشاراً وأسرع وجوداً في مناطق الأزمات والكوارث والساحات المضطربة، وهناك العديد من العوامل التي تضافرت وجعلت من الهلال الأحمر الإماراتي لاعباً أساسياً في محيطه الإنساني، وداعماً قوياً للجهود المبذولة لتخفيف وطأة الأزمات والكوارث من أهمها دعم قيادة الدولة الرشيدة الذي ساهم في إطلاق الهيئة للمبادرات التي تحدث الفرْق المطلوب في تحسين الحياة ورفع المعاناة وبث روح السعادة والإيجابية، في أوساط الشرائح المحتاجة والأقل حظاً في الحصول على الخدمات الأساسية من خلال ما تنفذه من برامج ومشاريع تنموية حيوية وطموحة.

وخارجياً، أشار التقرير إلى أن قيمة العمليات الإغاثية التي تم تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 221 مليوناً و818 ألفاً و985 درهماً، استفاد منها 11 مليوناً و952 ألفاً و414 شخصاً في 25 حول العالم.