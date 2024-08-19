وكيل الأزهر يشيد بجهود «مجلس حكماء المسلمين» لنشر قيم التسامح والتعايش

إسطنبول (وام)

أشاد فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، بجهود مجلس حكماء المسلمين في نشر قيم التسامح وتعزيز التعايش السلمي.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لجناح مجلس حكماء المسلمين في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي، وكان في استقباله المستشار محمد عبد السلام الأمين العام للمجلس.

كما زار جناح المجلس فضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، عضو مجلس حكماء المسلمين عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كبير مفتي إدارة الإفتاء في دبي.

واطَّلع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وفضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد خلال الزيارة على الأنشطة والفعاليات التي ينظِّمها جناح المجلس وإصداراته المتنوعة، وأشادا بالجهود المتميزة التي يبذلها مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لاسيَّما الدور البارز الذي تقوم به «الحكماء للنشر» التي تقدِّم من خلال إصداراتها ثروةً معرفيةً قيِّمة تسهم في إثراء المكتبة الإسلامية والعربية، وتقديم رؤى جديدة حول القضايا الفكرية والثقافية الحديثة، وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتقدم الفكر الوسطي المستنير.

من جانبه، رحَّب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بزيارة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وفضيلة الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، مؤكداً أن مجلس حكماء المسلمين يحرص على المشاركة النوعية والمتميزة في مختلف معارض الكتب الدولية، انطلاقاً من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم، وباعتبار هذه المعارض منصات دولية وجسوراً للتواصل الفكري والحضاري بين الثقافات المختلفة ووسيلة فعَّالة لتعزيز وعي الشعوب والأمم بالمبادئ والقيم الإنسانية.

تعد هذه المشاركة الثالثة على التوالي لمجلس حكماء المسلمين بجناح خاص في معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي الذي اختتم أمس.