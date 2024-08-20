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بلدية الظفرة تنظم المعرض الاستشاري 3 سبتمبر

بلدية الظفرة تنظم المعرض الاستشاري 3 سبتمبر
20 أغسطس 2024 09:26

تنظم بلدية منطقة الظفرة، فعاليات المعرض الاستشاري الثالث 2024، يومي 3 و4 سبتمبر المقبل، وذلك بمجمع بينونة التعليمي في مدينة زايد.

يهدف المعرض إلى بناء حلقة وصل بين أفراد المجتمع والشركات المختصة في مجال البناء، وإبراز دور بلدية منطقة الظفرة، وتسليط الضوء على المشاريع الخدمية والتطويرية التي نفذتها لخدمة وسعادة المجتمع، بجانب العمل على جذب المقاولين والاستشاريين إلى المنطقة، ودعم ملاك المشاريع الوطنية.

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ويتخلل المعرض تنظيم ورش عمل للتعريف بقانون الاستشاريين، وطرق الانشاءات الحديثة ، فضلا عن التعريف بأنظمة تمويل القروض الاسكانية والتمويل العقاري.

المصدر: وام
بلدية الظفرة
مدينة زايد
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