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علوم الدار

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79

المستشفى الإماراتي العائم في العريش يحتفل بيوم الاستقلال الإندونيسي الـ79
20 أغسطس 2024 11:22

احتفل المستشفى الإماراتي العائم المتمركز في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، بيوم استقلال إندونيسيا الـ79، في فعالية خاصة أقيمت بمشاركة الطاقم الطبي الإندونيسي وذلك ضمن "عملية الفارس الشهم 3".

تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام المستشفى الإماراتي العائم بمشاركة الطاقم الطبي الإندونيسي احتفالاته الوطنية، في إطار العمل بروح الفريق لتعزيز وتنمية الروابط وتوطيد العلاقات بين الشعبين الصديقين. ويعكس هذا الاحتفال التفاني في خلق بيئة إيجابية ومحفزة، تُسهم في دعم الجهود الإنسانية المستمرة لعلاج المصابين والجرحى من الأشقاء الفلسطينيين. 

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كما تجسد هذه المبادرة قيم التسامح والتعايش، وتعزز روح التعاون الإنساني في إطار المهام الطبية الدولية المشتركة.

المصدر: وام
مصر
المستشفى الإماراتي
العريش
إندونيسيا
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