الأربعاء 21 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس المجر بذكرى اليوم الوطني

رئيس الدولة ونائباه
20 أغسطس 2024 12:01

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة تاماش سويوك رئيس المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة تاماش سويوك رئيس المجر.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الدكتور فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

المصدر: وام
منصور بن زايد
المجر
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص
اليوم 19:32
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
الرياضة
لاعبو الريال يرتدون «أقنعة» في التدريبات.. تعرف على السبب!
اليوم 19:24
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
علوم الدار
منصور بن زايد يطلع على أهم مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية
اليوم 19:09
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
الرياضة
نوير يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني من أجل التركيز على البايرن
اليوم 18:57
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
الأخبار العالمية
3 قتلى جراء إطلاق نار بمدرسة في البوسنة
اليوم 18:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©