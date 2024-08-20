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علوم الدار

حاكم الشارقة يعتمد 3578 منحة دراسية لمواطني وأبناء مواطنات الإمارة

حاكم الشارقة
20 أغسطس 2024 14:15

‏اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 3578 منحة دراسية للطلبة والطالبات من أبناء إمارة الشارقة، وأبناء مواطنات الإمارة وذلك للدراسة في مختلف برامج وتخصصات البكالوريوس في جامعات إمارة الشارقة.

 

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فقد بلغ عدد المنح الدراسية المعتمدة في جامعة الشارقة 1818 منحة دراسية وفي الجامعة الأميركية بالشارقة 165 منحة دراسية وجامعة الذيد 808 منح دراسية وجامعة كلباء 335 منحة وجامعة خورفكان 392 منحة دراسية.. فيما حصلت أكاديمية الشارقة للنقل البحري في خورفكان على اعتماد 60 منحة دراسية.

 

 

المصدر: وام
حاكم الشارقة
المنح
المنح الدراسية
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