عبدالله بن زايد يهنئ هاتفياً وزير خارجية هولندا ويبحثان العلاقات الثنائية

هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي كاسبار فيلدكامب، بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في مملكة هولندا.

وبحث سموه ومعالي فيلدكامب، خلال الاتصال الهاتفي اليوم، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تمنياته لمعالي كاسبار فيلدكامب التوفيق والنجاح وعبر عن تطلعه للعمل مع معاليه بما يسهم في تطوير آفاق التعاون الثاني الداعم لرؤى البلدين التنموية وتطلعاتهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي كاسبار فيلدكامب خلال الاتصال الهاتفي، آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.