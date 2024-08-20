«التربية» تغيّر نظام الامتحانات المركزية

دينا جوني (أبوظبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن استبدال امتحان الفصل الدراسي الثاني لطلبة الحلقة الثانية بمشروع يقيس مهارات الطلبة. كما رفعت الوزارة من وزن التقييم التكويني للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر ليصبح 40% بدلاً من 30%، وخفض وزن الامتحان المركزي من 70% إلى 60%.

وأكدت معالي الأميري في ردّ على سؤال «الاتحاد» أنه بعد ضمان جاهزية جميع المدارس الحكومية والكوادر التعليمية لاستخدام المشاريع كأداة من أدوات التقييم، وبعد دراسة أثرها بالتوازي مع أثر تغيير آلية الامتحانات المركزية بشكل العام، سيتم النظر في كيفية تطبيق مشروع استبدال الامتحانات الفصلية أو المركزية بالمشاريع المهارية في المراحل التعليمية المختلفة، وغرسها كأحد الأساليب الرئيسة للتعليم، مشيرة أن التطبيق يجب أن يتم بطريقة متقنة وعلمية مبنية على بيانات.

وأكدت لـ«الاتحاد» أن اعتماد الوزن العالي للامتحان المركزي لا يقيس جميع المهارات الرئيسة للطالب ولا معرفته في المواد التعليمية.

وقالت: إن هذا المشروع لم يتم تطبيقه في أي من المدارس الحكومية في دولة الامارات وسيتم تطبيقه العام الجاري بهدف الارتقاء بمهارات الطلبة وتحويل معارفهم النظرية إلى تطبيقات عملية تثري حصيلتهم المعرفية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء بدبي، بحضور المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسليمان الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية، والدكتور عمر الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية.

واستعرضت معاليها خلال الإحاطة تفاصيل احتساب نسب الأوزان المعتمدة للعام الدراسي المقبل. وبينت أن هذه التحديثات ستسهم في تطوير مسيرة الطالب التعليمية، حيث سيصبح وزن الفصل الأول 35% باعتباره أطول الفصول الدراسية، أما الفصل الثاني فيبلغ وزنه 30%، والفصل الثالث35% للحلقة الثانية والثالثة، مؤكدةً على أنه تم توزيع الأوزان وتحديثها بحسب أيام التمدرس الخاصة بكل فصل دراسي والنواتج التعليمية المتوقعة لكل فصل، وهو ما سيسهم في تحقيق التوازن المطلوب في عملية التقييم الشاملة للطلبة.

ولفتت معاليها إلى أن الوزارة قامت بتحديث نسبة التقييم التكويني المستمر على مدار الفصول الدراسية ليصبح 40% فيما أصبحت نسبة التقييم المركزي النهائي الذي يعقد في آخر كل فصل دراسي 60% وذلك للحلقتين الثانية والثالثة. وتأتي هذه التحديثات بناءً على تحليل النتائج التحصيلية للطلبة التي أظهرت أهمية قياس الحصيلة العلمية والمهارية للطلبة طوال العام من دون الاكتفاء بتقييم الاختبارات المركزية في نهاية كل فصل دراسي.