الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض.

واوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة خاصة شمالاً وشرقاً قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:58 والمد الثاني عند الساعة 02:03 والجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 10:54 والمد الثاني عند الساعة 23:03 و الجزر الأول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.