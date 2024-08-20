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شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد

شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد
20 أغسطس 2024 19:09

أكدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، استكمال خطتها الأمنية لاستقبال موسم العودة إلى المدارس، تطبيقا لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى خلق بيئة مرورية آمنة، من خلال المساهمة في تعزيز الوعي المروري بين شرائح المجتمع كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه العميد أحمد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية مع جميع الشركاء في الإمارة في مركز خدمات المرور والترخيص وشهد وضع خطة أمنية شاملة للسلامة المرورية والاستعداد لنشر الدوريات في محيط المدارس والطرق المؤدية إليها تحقيقا لانسيابية الحركة المرورية، والحفاظ على سلامة أرواح الطلبة.

ودعت شرطة رأس الخيمة، الطلبة وأولياء الأمور، ومستخدمي الطريق، إلى الالتزام بقواعد السير والمرور أمام المدارس وعلى الطرق المؤدية إليها، مناشدة ضرورة خفض السرعات بالقرب من المدارس، وإلزام الطلبة دون سن العاشرة، بالجلوس في المقاعد الخلفية من المركبة، حفاظاً على سلامة أرواحهم، واستخدام حزام الأمان لضمان السلامة.

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ووجهت شرطة رأس الخيمة السائقين بضرورة تجنب التوقف العشوائي والالتزام بالوقوف الصحيح على المواقف المخصصة للوقوف عند المدارس، لضمان انسيابية الحركة المرورية.

وحثت شرطة رأس الخيمة، سائقي الحافلات، على الالتزام بقوانين المرور، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وربط حزام الأمان والتأكد من أمن وسلامة الطلبة أثناء صعودهم ونزولهم من الحافلة قبل تحركها، مع الحرص على توفير السلامة المرورية حفاظا على سلامة أبنائنا الطلبة، ودعماً للتنمية والاستدامة.

المصدر: وام
شرطة رأس الخيمة
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