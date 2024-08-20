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شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «بصمة خير» بمناسبة «يوم العمل الإنساني»

صورة جماعية خلال مبادرة «بصمة خير» (من المصدر)
20 أغسطس 2024 19:58

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية وبنك أبوظبي الأول FAB، مبادرة إنسانية «بصمة خير» بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، وذلك ضمن أولوياتها في إسعاد المجتمع.
وتضمنت المبادرة التي نفذتها إدارة الاعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة ودورية السعادة بمديرية المرور والدوريات الأمنية توزيع كوبونات شرائية مقدمة من بنك أبوظبي الأول، وذلك بحضور محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وقد عبرت المؤسسة عن بالغ شكرها وتقديرها للمبادرة، مشيدة بجهود الجهتين في الاستمرار بتنفيذ مبادرات مجتمعية وإنسانية رائدة ووضع بصمات مهمة للعمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وعبّر محمد حاجي الخوري، مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عن جزيل شكره لإدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي وبنك أبوظبي الأول على دعمهم، مشيراً إلى أن الإمارات رائدة العطاء ونموذج عالمي مشرف في العمل الإنساني والخيري.
وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس قسم الإعلام الأمني، إن مشاركة شرطة أبوظبي في هذه المبادرة تأتي تعزيزاً لمفهوم العمل الخيري والإنساني لدى كافة شرائح المجتمع، وتجسيداً لقيم المحبة والتسامح والعطاء، وتعزيزاً لنهج الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، موضحاً أن العمل الإنساني ثقافة متأصلة في المجتمع الإماراتي ويأتي تماشياً مع نهج الدولة في العطاء والتكافل الاجتماعي.
وأوضح أن النموذج الإماراتي الرائد في العمل الإنساني، هو موضع تقدير عالمي واسع، رسخه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واستمر عطاء العمل الإنساني والخيري لكافة أرجاء العالم برعاية ودعم قيادتنا الرشيدة.

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