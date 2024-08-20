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علوم الدار

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة

انخفاض بدرجات الحرارة اليوم وأمطار خفيفة
21 أغسطس 2024 01:11

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى استمرار هطول الأمطار الخفيفة علي مناطق متفرقة من الساحل الشرقي، مع انخفاض بدرجات الحرارة، حيث بلغت أعلى درجة مسجلة على الدولة أمس 44.5 درجة مئوية في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 16:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بمقدار نحو درجتين عن يوم أمس الأول، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الخفيفة خلال هذا الأسبوع.
وساد أمس طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة شمالاً وشرقاً، والبحر متوسط الموج يضطرب صباح اليوم الأربعاء في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة شمالاً وشرقاً، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

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