«التواجد البلدي» ينفذ مشروعاً لصيانة وتأهيل موقع مهرجان الظفرة بمدينة زايد

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

ينفذ التواجد البلدي في بلدية منطقة الظفرة أعمال صيانة وتأهيل موقع مهرجان الظفرة في مدينة زايد، وذلك في إطار خطط البلدية لتأهيل وصيانة الطرق والبنية التحتية، بهدف مواكبة التطور العمراني في المنطقة، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في إسعاده ورفاهيته، وضمن إطار حرصها على توفير بنية تحتية عالمية المواصفات، وتوفير مرافق ذات مواصفات سلامة وأمن عالمية.

وتقوم بلدية الظفرة بتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة موقع مهرجان الظفرة في مدينة زايد، للارتقاء بمكونات البنية التحتية واستدامتها، لتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، لتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لرفع جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تطوير وتحسين الطرق والبنية التحتية بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

وتقدم بلدية منطقة الظفرة الدعم اللوجستي لمهرجان الظفرة في مدينة زايد بشكل مستمر ودائم من خلال تجهيز البنية التحتية للمهرجان عبر صيانة الطرق، وعمل التسويات اللازمة وإزالة الرمال، وتسوية الطرق المؤدية إلى العزب، وربطها مع بعضها بهدف تسهيل حركة المشاركين والزوار، وتسهيل تقديم الخدمات لملاك العزب. كما تقوم برش الطرق في موقعه لتثبيت التربة، والحد من حركة الرمال، وتركيب الزينة والأعلام.

كما تهتم البلدية أيضاً خلال المهرجان، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بالمحافظة على المظهر العام ونظافة موقع المهرجان، من خلال حملات التوعية والنظافة، خلال فترة الحدث، والتي ينظمها فريق التواجد البلدي.

كما تحرص البلدية على المشاركة في جميع المهرجانات التي تقام في منطقة الظفرة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وتعزيز مشاركة المجتمع وتفعيل دوره، وتكامل الأدوار مع الشركاء الاستراتيجيين.

وتشارك فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة خلال مهرجان الظفرة بالعديد من الفعاليات والمبادرات، ومنها القيام بجولات ميدانية لمخيمات المشاركين في مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل، بهدف تعزيز التواصل مع المشاركين والزوار وتهنئة الفائزين في منافسات مزاينة الإبل، بالإضافة إلى توعية أصحاب المخيمات بأهمية المحافظة على النظافة واتباع إجراءات السلامة والأمن للمحافظة على المظهر العام. كما تم خلال الزيارات تقديم هدايا لأصحاب المخيمات مقدمة من بلدية منطقة الظفرة.

أنشطة

كما يشهد جناح التواجد البلدي، خلال فترة إقامة المهرجان، أنشطة وفعاليات متنوعة تتضمن رقصات اليولة ومسابقة أجمل زي شعبي للبنات، بهدف غرس قيم العادات والتقاليد في نفوس الأجيال للمحافظة على الموروث الثقافي، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وصون الهوية المحلية والسنع الإماراتي.