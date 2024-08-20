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علوم الدار

انطلاق «المرحلة الثانية» من تطوير «الدليجة للحياة البرية»

المركز منشأة عالمية لتربية وحماية الأنواع من الانقراض (الصور من المصدر)
21 أغسطس 2024 01:12

هالة الخياط (أبوظبي)

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أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي المرحلة الثانية من تطوير مركز الدليجة لإدارة الحياة البرية، بما يجعل من المركز منشأة عالمية لتربية وحماية الأنواع من الانقراض، والمساهمة في برامج الصون المحلية والعالمية للأنواع. وتوقعت «الهيئة» الانتهاء من المشروع مع نهاية العام الحالي، ليتضمن المركز عيادة بيطرية ومبنى إدارياً ودار ضيافة ومبنيين لسكن الموظفين ومنطقة لعرض الحيوانات. ويعنى مركز الدليجة بالحفاظ على الحياة البرية، وصون الأنواع البرية المحلية وغير المحلية المهددة بالانقراض. 
ويسعى المركز إلى تحقيق الأهداف البيئية لإمارة أبوظبي، عن طريق المحافظة على الحياة الفطرية، وحماية أنواع الحيوانات المهمة من الانقراض عن طريق إدارة وصون القطعان بطريقة تضمن إنشاء قطعان صحية ومتنوعة وراثياً ليتم إشراكها في برامج الصون المحلية والعالمية.
وتوجد في مركز الدليجة للحفاظ على الحياة البرية أنواع عدة ذات أهمية بيئية وبعضها مهدد بالانقراض منها: المها العربي، الغزال الرملي (الريم)، الغزال الجبلي (الدماني)، المها أبو حراب، المها أبو عدس، الداما غزال، ليصل مجموع عدد الحيوانات في مركزي الفاية والدليجة إلى قرابة 4000 رأس.  ومن المشاريع والمبادرات التي كان للمركز دور واضح فيها، المشاريع المنفذة في إطار برنامج محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، ومنها المساهمة في مشروع إطلاق المها العربي في المحميات الطبيعية (محمية المها العربي، محمية قصر السراب، محمية بينونة).

هيئة البيئة
أبوظبي
الأنواع المهددة بالانقراض
الحياة البرية
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