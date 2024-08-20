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علوم الدار

«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تطلق برنامج دعم المشاركين في جوائزها

«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تطلق برنامج دعم المشاركين في جوائزها
21 أغسطس 2024 01:12

دبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، برنامج دعم المشاركين في جوائزها التربوية، وذلك في إطار مبادرات تهدف إلى تمكين المؤهلين وتحقيق معايير التميز.
يهدف البرنامج إلى تعزيز فرص الفائزين، من خلال ورش تدريبية خاصة، تعمل على تحسين أداء المشاركين الذين شاركوا في الدورات السابقة، وتشجيعهم على المشاركة في الدورة الحالية. 
وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة: «إن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسة، بدعم المتميزين ورفع جودة التعليم من خلال البرنامج الذي يستهدف تزويدهم بالأدوات والمهارات التي تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج».
وأضاف: «ندرك أهمية دعم المتميزين في مجالات التعليم المختلفة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، وخططها مساندة الجهود الرامية إلى بلورة منظومة تعليمية مرنة تستعد للمستقبل».

مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية
خليفة السويدي
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