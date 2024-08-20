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علوم الدار

«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز تصفير البيروقراطية

«الإمارات للخدمات الصحية» تعزز تصفير البيروقراطية
21 أغسطس 2024 01:12

دبي (الاتحاد)

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تواصل مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مسيرتها الرائدة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وتحسين تجربة المتعاملين، من خلال تعزيز جودة خدمتها النوعية في مجال التطبيب عن بُعد، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 2200 متعامل سنوياً، بما يشمل مرضى السكري والضغط وارتفاع الكوليسترول، وغيرهم من المرضى المحتاجين.
وبرزت جهود المؤسسة من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة توفير خدمة التطبيب عن بُعد، حيث تم تخفيض أكثر من 4400 زيارة سنوياً لمراكز الخدمة، مع تقليل أكثر من 44 ألف دقيقة سنوياً، وتقليص زمن تقديم الخدمة من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة.
وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة قطعت شوطاً طويلاً في مسيرتها نحو تصفير البيروقراطية، وذلك من خلال الاستمرار في تحسين وتطوير خدمة التطبيب «عن بُعد»، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تمثل خطوة مهمة تواكب برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتعزز من جودة الخدمات الصحية المتميزة والمرنة التي تلبي تطلعات المستفيدين، وتسهم في تحسين جودة الحياة، مشدداً على عزم المؤسسة مواصلة النهج التطويري والمبتكر في مختلف مجالات الخدمات الصحية.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
البيروقراطية
السكري
القطاع المالي
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