«صحة» تنقذ حياة مريض بالانسداد الرئوي في مستشفى العين

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت «صحة»، التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، في معالجة حالة طبية دقيقة في مستشفى العين، حيث تفاقمت حالة مريض مصاب بمرض السل إلى انسداد رئوي كاد أن يهدد حياته، وذلك في إنجاز طبي جديد يعكس خبرتها الطبية الرائدة، وقدرتها على التدخل السريع.

وتم تشخيص حالة المريض في البداية على أنه مصاب بمرض السل، إلا أنه عانى من أعراض مفاجئة حددها الفريق الطبي بمستشفى العين على أنها أعراض انسداد رئوي حاد. وقد أدى هذا التشخيص الدقيق في الوقت المناسب، والعلاج اللاحق في وحدة العناية المركزة، إلى تعافي المريض تماماً، الأمر الذي يؤكد مدى أهمية التقييم الطبي الشامل وقدرة الأخصائيين في الرعاية الصحية في «صحة» على التعامل مع الحالات الطبية الحرجة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة آمنة الدرمكي، نائب المدير الطبي لمستشفى العين: «أسهمت سرعة البديهة والتفاني الذي أظهره فريقنا الطبي، في التعامل بشكل فعال مع حالة المريض المعقدة، ما يعكس التزام فريقنا الطبي في مستشفى العين وخبرته الرائدة، ويؤكد أهمية التنبه واتباع نهج شامل في الرعاية الصحية».

من جهته، شكر المريض فريق مستشفى العين الطبي على مستوى الرعاية المتميز الذي تلقاه، وقال: «في البداية، كنت أعتقد أن الأعراض التي أعاني منها هي مجرد جزء من حالة السل التي كنت مصاباً بها. إلا أن الدقة التي أبداها الفريق الطبي أسهمت في اكتشاف السبب الحقيقي لمشكلتي، مما أنقذ حياتي بلا شك».

وتشكل هذه الحالة قصة نجاح متميزة لمستشفى العين وتذكير توعوي حول أهمية التنبه للأعراض وتطبيق إجراءات الرعاية الصحية الاستباقية، كما أنها تسلط الضوء على التزام «صحة» بتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة وقدرتها على التعامل مع التحديات الصحية المعقدة بشكل فعال.

ويواصل مستشفى العين، وهو جزء من شبكة شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تحقيق إنجازات رائدة في مجال الرعاية الصحية، ما يعزز مكانته ومكانة دولة الإمارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية.