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علوم الدار

«تريندز» يكشف عن التشكيل الجديد للمجلس العلمي والأكاديمي للعام (2024 - 2025)

«تريندز» يكشف عن التشكيل الجديد للمجلس العلمي والأكاديمي للعام (2024 - 2025)
21 أغسطس 2024 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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كشف مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن التشكيل الجديد لمجلسه العلمي والأكاديمي للعام (2024 - 2025)، والذي يأتي مواكبةً لليوبيل البرونزي للمركز، وترجمةً لتطلعات ومستهدفات خطته الاستراتيجية العالمية. وجاءت إعادة تشكيل المجلس العلمي والأكاديمي، الذي يترأسه الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إلى جانب 12 عضواً ومقرراً، في ضوء حرص «تريندز» على الاستفادة من الكفاءات والخبرات العلمية والأكاديمية والبحثية، وسيعقد المجلس اجتماعه الأول في الثالث من سبتمبر المقبل لمناقشة خطته الاستراتيجية للعام (2024 - 2025).
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، رئيس المجلس العلمي والأكاديمي، إن المجلس بتشكيله الجديد يدعم مسيرة «تريندز» نحو بناء جسور التواصل العلمي والبحثي والمعرفي والأكاديمي بين الأكاديميين والمتخصصين والخبراء من جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف تبادل الأفكار ووجهات النظر، والارتقاء بجودة المخرجات البحثية.
وذكر العلي، أن المجلس سيؤدي دوراً محورياً في توجيه استراتيجيات المركز وتعزيز منهجيات البحث والتحليل والابتكار، وفتح آفاق جديدة لشراكات استراتيجية بناءة. وأوضح أن المجلس العلمي والأكاديمي الجديد يضم قاماتٍ علمية وأكاديمية متخصصة. ويضم مجلس «تريندز» العلمي والأكاديمي في تشكيله الجديد كلاً من، الدكتور سلطان الرميثي، رئيس مركز جامع الشيخ زايد الكبير - سولو بإندونيسيا، والدكتورة خديجة فرحان الحميد، مديرة إدارة شؤون الطلبة بأكاديمية ربدان، والأستاذ الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والبروفيسور أحمد خميس خليل، أستاذ الإعلام التطبيقي في كليات التقنية العليا بأبوظبي، والدكتورة ابتسام المزروعي، رئيسة مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التأثير الإيجابي» التابعة للأمم المتحدة، والدكتور فتوح هيكل، مستشار البحث العلمي في «تريندز».
كما يشمل المجلس العلمي والأكاديمي في عضويته البروفيسور مارك تسلر، مؤسس مشارك وباحث رئيسي مشارك في الباروميتر العربي، وبلال صعب، رئيس قسم الدراسات الأميركية الشرق أوسطية ومستشار في المجلس العلمي والأكاديمي لـ «تريندز»، والبروفيسور يوسي ميكلبرج، أستاذ العلاقات الدولية والاستشارات العليا في تشاتام هاوس بالمملكة المتحدة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ريجنتس، والدكتور سرهات سهى كابوكغلو، الباحث الرئيسي في قسم الدراسات الاستراتيجية بـ «تريندز»، وستيفن سكالت، مستشار قطاع «تريندز غلوبال»، والدكتور خالد سالم اليبهوني، أستاذ مساعد بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، إلى جانب مقررة المجلس العلمي والأكاديمي، مريم الكتبي، نائبة رئيس قطاع العلاقات العامة والإعلام في «تريندز».

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
محمد عبدالله العلي
سلطان الرميثي
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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