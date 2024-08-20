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علوم الدار

22 ألف طالب يدشنون العام الجديد في «جامعة الإمارات»

22 ألف طالب يدشنون العام الجديد في «جامعة الإمارات»
21 أغسطس 2024 01:12

العين (وام)

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بدأ أمس الأول، قرابة 22 ألف طالب وطالبة في جامعة الإمارات عامهم الأكاديمي 2024- 2025، منهم 19714 طالباً وطالبة بكالوريوس، و1141 ماجستير، و721 دكتوراه، و18 في برامج أخرى.
وأنهت الجامعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة وانطلاقة عام أكاديمي جديد في مسيرتها المتواصلة منذ 48 عاماً التي شهدت تخريج أكثر من 80 ألف طالب وطالبة منذ الدفعة الأولى عام 1981.
ولعبت الجامعة منذ تأسيسها في عام 1976 بقرار من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، دوراً محورياً في التنمية التعليمية والمهنية للشباب الإماراتي. 
وأكد الأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، أن الجامعة منذ تأسيسها لعبت دوراً محورياً في تطوير التعليم العالي في الدولة.
وقال: «نواصل اليوم تحقيق رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدولتنا، من خلال منظومة بحثية تعزز من المساهمة في إيجاد الحلول للتحديات المجتمعية والعالمية».
وحققت الجامعة إنجازات ملحوظة على المستويين العالمي والإقليمي، إذ تم تصنيفها في المرتبة 261 عالمياً وفقاً لتصنيف QS للجامعات لعام 2025، وعلى المستوى الإقليمي تحتل مكانة مرموقة باعتبارها واحدة من أفضل الجامعات في العالم العربي، وتصدرت قوائم التصنيفات الإقليمية في عدة مناسبات.
وشهدت الجامعة زيادة ملحوظة في إنتاجها البحثي، حيث حققت زيادة بنسبة 225% في المنشورات البحثية المدرجة في قاعدة بيانات «سكوبس»، وزيادة بأكثر من 190% في عدد براءات الاختراع الممنوحة.
وتطرح الجامعة 50 برنامجاً أكاديمياً للتعليم الجامعي، و66 برنامجاً للدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه).

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