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علوم الدار

افتتاح 39 مؤسسة تعليمية جديدة في دبي العام الدراسي 2024 - 2025

افتتاح 39 مؤسسة تعليمية جديدة في دبي العام الدراسي 2024 - 2025
21 أغسطس 2024 01:12

دبي (الاتحاد) 
كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن انضمام 39 مؤسسة تعليمية جديدة إلى مجتمع التعليم في الإمارة خلال العام الدراسي 2024- 2025، بواقع 5 مدارس خاصة جديدة تطبق المنهاج البريطاني، ومدرسة واحدة تطبق المنهاج الفرنسي، و29 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، وكذلك 4 مؤسسات تعليم عالٍ جديدة مرخصة من الهيئة، من بينها 3 مؤسسات تقدم برامج أكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير، ما يعكس النمو المستمر في منظومة التعليم الخاص في دبي، التي تعزز مكانتها كوجهة تعليمية جاذبة وحاضنة للتعليم المتميز على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تنويع الخيارات المتاحة أمام الطلبة وأولياء الأمور في مختلف قطاعات التعليم في الإمارة. ويصل إجمالي الطاقة الاستيعابية في المدارس الخاصة الجديدة إلى أكثر من 16 ألف مقعد دراسي برسوم دراسية متفاوتة تلبي احتياجات مختلف شرائح أولياء الأمور. 

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وتطبق غالبية مراكز الطفولة المبكرة الجديدة المقرر افتتاحها خلال العام الدراسي 2024- 2025، وعددها 29 مركزاً، منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS). وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم افتتاح 7 مراكز جديدة للطفولة المبكرة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، من بينها أول مركز طفولة مبكرة يطبق المنهاج الصيني.
وقالت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يعكس النمو المستمر في منظومة التعليم الخاص في إمارة دبي التزام مدينتنا بتوفير خيارات تعليمية متنوعة وعالية الجودة للطلبة في جميع قطاعات التعليم والتعلٌّم، وإذ نرِّحب بانضمام هذا العدد من المؤسسات التعليمية الجديدة من مدارس ومراكز طفولة مبكرة وجامعات دولية إلى مجتمع التعليم، فإنها تُشكِّل بدورها إضافة نوعية إلى منظومة التعليم في الإمارة التي تمضي نحو إتاحة المزيد من الفرص للأجيال الناشئة».
نمو
تحتضن منظومة التعليم الخاص في دبي 220 مدرسة خاصة و274 مركزاً للطفولة المبكرة و38 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، حيث شهدت القطاعات الثلاثة نمواً قياسياً في عدد الطلبة الملتحقين فيها خلال العام الدراسي الماضي 2023-2024.

هيئة المعرفة والتنمية البشرية
دبي
التعليم
المدارس الخاصة
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