ثاني الزيودي يحضر حفل السفارة الفلبينية

أبوظبي (وام)

حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ألفونسو فرديناند سفير جمهورية الفلبين لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وحضر الحفل، الذي أقيم في فندق قصر الإمارات «ماندرين أوريانتل» في أبوظبي عبدالعزيز علي النيادي مدير إدارة شرق آسيا والباسيفيك بوزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين فى الدولة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأفراد الجالية الفلبينية المقيمة بالدولة.

وأشاد ألفونسو فرديناند في كلمة له بهذه المناسبة بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلاقات التعاون القوية بين البلدين، مؤكداً أن بلاده حريصة على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات مع الإمارات، وأشاد بما حققته الدولة من إنجازات كبيرة في شتى المجالات.