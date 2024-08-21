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علوم الدار

"شرطة أبوظبي" توجه تنويهاً للجمهور

شعار شرطة أبوظبي
21 أغسطس 2024 10:13

نشرت شرطة أبوظبي، اليوم الأربعاء، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، تنويهاً للجمهور.

وأكدت شرطة أبوظبي أنها تنفذ ⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الأربعاء 21 اغسطس بمدينة أبوظبي "الوثبة".

وأوضحت شرطة أبوظبي أن التمرين يأتي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

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وأهابت شرطة أبوظبي بالجمهور عدم الاقتراب وعدم التصوير وذلك "حفاظًا على السلامة العامة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تمرين أمني
شرطة أبوظبي
الوثبة
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