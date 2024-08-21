"شرطة أبوظبي" توجه تنويهاً للجمهور

نشرت شرطة أبوظبي، اليوم الأربعاء، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، تنويهاً للجمهور.

وأكدت شرطة أبوظبي أنها تنفذ ⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الأربعاء 21 اغسطس بمدينة أبوظبي "الوثبة".

وأوضحت شرطة أبوظبي أن التمرين يأتي لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة.

وأهابت شرطة أبوظبي بالجمهور عدم الاقتراب وعدم التصوير وذلك "حفاظًا على السلامة العامة".