الخميس 22 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تستعد للعام الدراسي الجديد بخطة شاملة

شرطة أبوظبي تستعد للعام الدراسي الجديد بخطة شاملة
21 أغسطس 2024 16:25

أكملت شرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد "2024 – 2025"، بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق.

وهنأت شرطة أبوظبي الطلاب بالعام الدراسي الجديد، متمنية أن يكون عاما سعيدا على ‏الطلبة ‏وأولياء الأمور والهيئات التدريسية والإدارية، وأكدت أن كافة إداراتها المختصة أكملت جاهزيتها لدعم ‏جهود ‏المحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وأعد قطاع الأمن الجنائي برنامجا توعويا ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة، يشمل تقديم محاضرات توعية للطلبة والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس وأولياء أمور الطلبة حول مختلف الموضوعات، مثل مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وتعزيز التوعية حول الجرائم الإلكترونية مثل التنمر الإلكتروني والإساءة عبر الانترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب غيرها من الموضوعات التي تهدف إلى غرس مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية.

وتعمل مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي بتعزيز التوعية والثقافة المرورية على تكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها، كما تشمل تنظيم محاضرات توعية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل العام، وشرائح المجتمع المدرسي من الطلاب وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية تعزيزاً لسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد.

أخبار ذات صلة
تنبيه من شرطة أبوظبي
35 ألف مشارك في المرحلة التجريبية من «مدارس فريجنا»

وتشمل الخطة تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة.

كما تنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة برنامج توعية للوقاية من الجريمة وتعزيز الثقافة المرورية تزامنا مع بدء العام الدراسي، يتم من خلاله نشر رسائل وأفلام توعية متنوعة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على تعزيز توعية الجمهور بحماية أبنائهم من الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، وحثهم على متابعة أبنائهم.

كما توجه الإدارة رسائل متنوعة للسائقين لتوعيتهم بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع "قف" للحافلات، إلى جانب حثهم على التعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتجنب وقوع الحوادث.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
العام الدراسي الجديد
آخر الأخبار
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
الرياضة
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
اليوم 11:10
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
الرياضة
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
اليوم 11:08
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب
اليوم 10:55
بيان مشترك بشأن تسليم الإمارات دانيلو كوبولا إلى إيطاليا
علوم الدار
بيان مشترك بشأن تسليم الإمارات دانيلو كوبولا إلى إيطاليا
اليوم 10:51
المصرف المركزي
اقتصاد
المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة موتوت للصرافة
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©