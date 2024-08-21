الطقس المتوقع في الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:26 والمد الثاني عند الساعة 02:50 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والجزر الأول عند الساعة 17:46 .