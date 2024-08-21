الخميس 22 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
21 أغسطس 2024 18:41

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:26 والمد الثاني عند الساعة 02:50 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.

أخبار ذات صلة
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
بيان مشترك بشأن تسليم الإمارات دانيلو كوبولا إلى إيطاليا

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والجزر الأول عند الساعة 17:46 .

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
آخر الأخبار
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
الرياضة
برشلونة يستدرج بلباو بحثاً عن «السادسة» في «الليجا»
اليوم 11:10
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
الرياضة
تعديل توقيت وملاعب مباريات «أبوظبي للسيدات» في «الآسيوية»
اليوم 11:08
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الطلب
اليوم 10:55
بيان مشترك بشأن تسليم الإمارات دانيلو كوبولا إلى إيطاليا
علوم الدار
بيان مشترك بشأن تسليم الإمارات دانيلو كوبولا إلى إيطاليا
اليوم 10:51
المصرف المركزي
اقتصاد
المصرف المركزي يلغي ترخيص شركة موتوت للصرافة
اليوم 10:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©