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علوم الدار

نهيان بن مبارك يعزي في وفاة الشيخة عائشة عبدالله المهيري

نهيان بن مبارك خلال تقديم واجب العزاء (وام)
21 أغسطس 2024 22:37

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، اليوم، واجب العزاء إلى معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في وفاة حرمه، المغفور لها، الشيخة عائشة عبدالله مطر المهيري.
وأعرب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، خلال زيارته مجلس الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي بمنطقة الزهراء في رأس الخيمة، عن صادق عزائه ومواساته إلى ذوي الفقيدة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والشخصيات وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية.
تقبل التعازي الشيخ طارق بن كايد القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة والشيخ مروان بن عبدالملك بن كايد القاسمي وعدد من الشيوخ.

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المصدر: وام
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