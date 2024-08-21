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علوم الدار

الإمارات ترحب بعبور أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى السودان

الإمارات ترحب بعبور أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى السودان
21 أغسطس 2024 23:47

رحبت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة بعبور أول دفعة من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان، من خلال معبر أدري الحدودي.  حيث تعد هذه الإمدادات ضرورية لأولئك المعرضين لخطر المجاعة، والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الحاسمة.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
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