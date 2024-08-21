الإمارات ترحب بعبور أول دفعة من المساعدات الإنسانية إلى السودان

رحبت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة بعبور أول دفعة من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان، من خلال معبر أدري الحدودي. حيث تعد هذه الإمدادات ضرورية لأولئك المعرضين لخطر المجاعة، والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الحاسمة.

ترحب دولة الإمارات بعبور أول دفعة من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى السودان، من خلال معبر أدري الحدودي.



تعد هذه الإمدادات ضرورية لأولئك المعرضين لخطر المجاعة، والذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الحاسمة. https://t.co/7qhYoOEqF0 — UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) August 21, 2024