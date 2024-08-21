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علوم الدار

ضبط 650 ألف قطعة مقلدة في رأس الخيمة

جانب من القطع المضبوطة (وام)
22 أغسطس 2024 01:43

رأس الخيمة (وام) 

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شرطة واقتصادية رأس الخيمة تضبطان 650 ألف قطعة مقلدة

نجح الفريق المشترك من إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة رأس الخيمة، وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، في ضبط 650 ألفاً و468 قطعة مواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية تبلغ قيمتها السوقية التقديرية 23 مليون درهم.
وتم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وإحالتهم للنيابة العامة. وثمَّن العميد أحمد سعيد منصور، مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، جهود فرق العمل المشترك التي تكللت بالنجاح، من خلال ضبط هذه الكمية الكبيرة من البضائع والمواد المقلدة من العلامات التجارية الخاصة بمستحضرات تجميل وإكسسوارات وغيرها.
وأكد أن شرطة رأس الخيمة ستبقى دوماً العين الساهرة على أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، واليد الضاربة بحديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن واقتصاده وتهديد سلامة كل من يعيش على أرضه. من جانبه، أوضح العقيد عمر العود الطنيجي، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، أن كتاباً ورد إلى الإدارة من دائرة التنمية الاقتصادية، يفيد بوجود مستودعين في إحدى المناطق بالإمارة، يتم استخدامهما لتخزين بضائع ومواد مقلدة لعلامات تجارية عالمية خاصة بمستحضرات التجميل والإكسسوارات.
وأضاف: «أنه تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من قسم الجرائم المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية وإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم إخضاع المستودعين المذكورين للمراقبة على مدار أيام عدة، تم خلالها التأكد من وجود عمليات تحميل وتخزين مشبوهة»، لافتاً إلى أنه تم استصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة ومداهمة المستودع، حيث تم العثور فيه على 650 ألف قطعة مقلدة، تمت مصادرتها ونقلها لمستودعات المضبوطات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، في الوقت الذي تم فيه إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية العربية وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
المباحث الجنائية
العلامات التجارية
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