«نيابة دبي» تتهم 4 أشخاص بالاحتيال

دبي (الاتحاد)

أحالت النيابة العامة بدبي أربعة متهمين إلى محكمة الجنح لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من الضحية، وذلك عن طريق استدراجها من خلال إعلان بدوام جزئي وردها كرسالة نصية من برنامج «الواتس آب»، ومن ثم إقناعها بالربح السريع بإرسال مبالغ مالية لهم، على أن تتم إعادتها أضعافاً مضاعفة. فوجهت لهم النيابة العامة تهمة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وصدر حكم المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضورياً وغيابياً لبقية المتهمين الهاربين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبإبعادهم عن الدولة.

أوضح المستشار ناصر محمد المعمري، رئيس نيابة بنيابة ديرة، الذي باشر التحقيق في القضية فور ورودها، أن أسباب وقوع المجني عليها ضحية في شرك مجرمي الشبكة المعلوماتية هو إيهامها بوظيفة سهلة في البداية، إلى جانب وظيفتها الحالية، حيث تقوم بضغط زر الإعجاب على محتوى مرئي يختاره الفريق الذي يتواصل معها على برنامج «الواتس آب»، وبالتالي تحصل على مبالغ مالية عن قيامها بذلك، وحين التمس المجرمون رغبتها في الربح السريع استدرجوها لأمر آخر، وهو إرسال مبلغ مالي على حسابات بنكية لتداول الأموال ومن ثم إعادة المبلغ مع الأرباح، فقامت في بداية الأمر بإرسال 30 درهماً، فعادت إلى حسابها الشخصي 60 درهماً، وأرسلت 100 وعادت بـ 150 درهماً، وضاعفت المبالغ وأرسلت 300 درهم، وبعد أن كسبوا اطمئنانها للأمر وثقتها بأن الأموال سترجع لا محالة، طلبوا منها إرسال المزيد حتى تحصل على أضعاف المبلغ المرسل، وبالتالي أرسلت 5 آلاف درهم فلم تحصل على شيء، وبذلك علمت المجني عليها بأنها خدعت وبلغت عن الواقعة للجهات الأمنية.

وجرى القبض على متهمَيْن والتحقيق معهما والتوصل إلى معلومات عن الثلاثة الهاربين، واتهمتهم النيابة بجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال عن طريق الشبكة المعلوماتية، وأمرت بمعاقبتهم طبقاً لمواد الاتهام من قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين حضورياً وغيابياً بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة.

وتحذر «نيابة دبي» الأفراد من عدم التفاعل مع رسائل مصادرها غير رسمية، والتي تردك على هاتفك المتحرك، حتى لا يقوم المحتال باستدراجك والتلاعب بك، وعلى الأفراد معرفة أن محتالي الشبكة المعلوماتية لديهم من الصبر ما يكفي ليدفعك لإنفاق جميع أموالك على خطط وهمية، لذا عليك التواصل مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن المحتالين فوراً.