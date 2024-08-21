تركيب وحدتين إضافيتين من آلات إعادة التدوير في العين والظفرة

أبوظبي(وام)

قام «أبوظبي للتنقل»، بتركيب وحدتين إضافيتين من آلات إعادة التدوير في العين والظفرة، يتمكن عبرها الأفراد من تسليم القوارير البلاستيكية لتحويلها إلى نقاط تستخدم في دفع تعرفة الرحلة عبر حافلات النقل العام.

يأتي ذلك بعد التفاعل الكبير الذي أبداه مستخدمو الحافلات العامة، مع مبادرة نظام استرداد القوارير البلاستيكية المبني على المحفزات، وفي إطار توسيع نطاق عمل المبادرة لتشمل مناطق أخرى في إمارة أبوظبي. وتعد هذه الخطوة استكمالاً للمبادرة وبالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي وشركة سايكلد تكنولوجيز Cycled Technologies المتخصصة في تصنيع ونشر محطات إعادة التدوير الذكية وآلات إعادة التدوير العكسية RVM في الدولة، حيث بات بإمكان الأفراد إيداع القوارير البلاستيكية الفارغة في أجهزة «إعادة التدوير» الموجودة بمحطات الحافلات الرئيسة والحصول مقابل تلك القوارير على نقاط لكل قارورة بلاستيكية.

ويتم تجميع النقاط الرقمية من خلال تطبيق Cycled Rewards واحتساب النقاط، مقابل كل قارورة يتم إيداعها في الجهاز، ليتم تحويلها إلى رصيد في بطاقة «حافلات» الشخصية التي تسمح للمتعاملين بدفع تعرفة الرحلة عبر نظام الدفع الآلي المتوفر على متن حافلات النقل العام.

ويشجع «أبوظبي للتنقل» سكان الإمارة على إعادة استخدام الموارد والاستفادة من النقاط المكتسبة كرصيد لدفع تعرفة الرحلات والتصرف المسؤول، سعياً إلى نشر ثقافة الاستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة في الإمارة.