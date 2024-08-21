مسدسات وبنادق تجارية رائدة في «أبوظبي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

ستشارك كراكال التابعة لمجموعة ايدج، الشركة الرائدة إقليمياً في تصميم وإنتاج الأسلحة النارية عالية الأداء، للمرة السابعة عشرة على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.

وبصفتها راعي النسخة الحادية والعشرين من الحدث السنوي، ستعرض شركة كراكال منتجاتها الكاملة من المسدسات والبنادق، بالإضافة إلى الذخيرة من شركة لهب للذخائر الخفيفة التابعة لمجموعة ايدج، وهي الشركة الوحيدة المنتجة للذخيرة في دولة الإمارات. كما سيتم عرض مجموعة متنوعة لبنادق الصيد الفاخرة من «ميركل»، وهي شركة ألمانية تابعة لشركة كراكال تتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في إنتاج بنادق صيد فاخرة.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كاراكال:«إنه لمن دواعي فخرنا المشاركة سنوياً في هذا المعرض العريق والمتخصص في فنون الصيد والفروسية. ولذا، نهدف سنوياً إلى إبراز روح التراث الفاخر لدولة الإمارات وتاريخها الثقافي وإرثها العريق، إلى جانب عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الأسلحة الخفيفة. وبالنسبة للرامي المحترف، نعود هذا العام إلى الحدث بعرض كامل لأسلحتنا النارية المصنوعة في دولة الإمارات. كما يمنحنا معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية فرصة مثالية لتعزيز تقاربنا مع مجتمعات متعددة في المنطقة، حيث نعرض المسدسات والبنادق التي تجمع بين الدقة والتكنولوجيا المتقدمة والتراث، إلى جانب بنادق الصيد المشهورة عالمياً التي تخص مجتمع الصيد»، وستعرض «ميركل» ثلاثة إصدارات خاصة من بنادق الصيد«هيليكس ديلوكس» تتميز بنقوش يدوية وزخارف عربية. كما ستعرض كراكال مسدساً يزدان بشعار«روح الإمارات» والمزين بصقر مطلي بالذهب على الساحب، ومسدس«ليوا»المزين بنقوش بالخط ومقاطع قصيدة عربية مطلية بالذهب، إلى جانب معالم ثقافية عريقة مطلية بالذهب أيضاً.

وتشمل بنادق الصيد المعروضة من ميركل«بندقية Helix Speedster»و«Helix Black» و«Helix Noblesse» وبندقية «K5» ذات الطلقة الواحدة وبندقية«Jaeger bolt- action» وبنادق الصيد«Anschütz» والبنادق ذات الماسورة العلوية والسفلية المشهورة.

كما سيتم عرض إصدارات مختلفة لمسدسات وبنادق الصيد من طراز «Chayeh Z20»، بالإضافة إلى طرح «Chayeh Z22 Saktoon» الجديدة من فئتها، وغيرها.