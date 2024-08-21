غداً.. إطلاق معرض «نوافد» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إطلاق معرض تسويق «نوافذ» في دورته الثامنة، تحت شعار «نافذتك على المستقبل»، والذي يقام في مركز سيتي سنتر عجمان، وذلك غداً، ويستمر إلى 25 أغسطس الجاري، بهدف إطلاع السكان والزوار على خدمات الدائرة، ومشاريع الاستدامة، لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع، والوصول للجميع.

وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين بالدائرة، أن المعرض يقام من أجل معرفة احتياجات أفراد المجتمع، والوقوف على متطلباتهم، ومشاركة جميع الفئات في المشاريع الحالية والمستقبلية، لضمان تقديم الأفضل، والاستماع للمقترحات التطويرية، ورفعها لأصحاب القرار لتكون مشاريع واقعية.