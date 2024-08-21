خطة تأمين لسلامة الطلبة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أكملت «شرطة أبوظبي» استعداداتها للعام الدراسي الجديد «2024 - 2025» بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، وذلك ضمن استراتيجيتها في تعزيز الأمن والأمان وأمن الطرق.

وهنأت الطلاب بالعام الدراسي الجديد، متمنيةً أن يكون عاماً سعيداً على ‏الطلبة ‏وأولياء الأمور والهيئات التدريسية والإدارية، مؤكدةً أن جميع إداراتها المختصة أكملت جاهزيتها لدعم ‏جهود ‏المحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وأعد قطاع الأمن الجنائي برنامجاً توعوياً ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي في الوقاية من الجريمة، يشمل تقديم محاضرات توعوية للطلاب والطالبات والكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس وأولياء أمور الطلبة حول مختلف الموضوعات، مثل مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، وتعزيز التوعية حول الجرائم الإلكترونية مثل التنمر الإلكتروني والإساءة عبر الإنترنت والابتزاز الإلكتروني، إلى جانب غيرها من الموضوعات التي تهدف إلى غرس مفاهيم المواطنة الإيجابية، وتعميق السلوكيات والقيم الصحيحة، وتعزيز التوعية الأمنية الاستباقية.

وتعمل مديرية المرور والدوريات الأمنية بقطاع العمليات المركزية ضمن الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي بتعزيز التوعية والثقافة المرورية على تكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها، كما تشمل تنظيم محاضرات توعية تستهدف السائقين ومشغلي حافلات النقل العام، وشرائح المجتمع المدرسي من الطلاب وأولياء الأمور وإدارات المدارس ومشرفي الحافلات المدرسية تعزيزاً لسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وتشمل الخطة تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة.

كما تنفذ إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة برنامج توعية للوقاية من الجريمة وتعزيز الثقافة المرورية تزامناً مع بدء العام الدراسي يتم من خلاله نشر رسائل وأفلام توعية متنوعة من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على تعزيز توعية الجمهور بحماية أبنائهم من الجرائم الإلكترونية بكافة أنواعها، وحثهم على متابعة أبنائهم، كما توجه رسائل متنوعة للسائقين لتوعيتهم بأهمية الانتباه أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، وبالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، إلى جانب حثهم على التعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتجنب وقوع الحوادث.