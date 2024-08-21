حقائب «الشارقة الخيرية» تُسعد 373 طالباً مع انطلاق العام الدراسي الجديد

لمياء الهرمودي (الشارقة)

قدمت جمعية الشارقة الخيرية نحو 373 حقيبة مدرسية لعدد من الفئات في المجتمع، وذلك بهدف دعمهم وتقديم يد العون والمساعدة، وذلك ضمن حملة العودة إلى المدارس، وتحقيق هدف المسؤولية المجتمعية التي تسعى الجمعية جاهدة إلى تحقيقه في مختلف مبادراتها.

وأكد أسعد الزرعوني، مدير إدارة المساعدات بالإنابة، أن الجمعية قدمت الدعم لأبناء السجناء من الطلبة المعسرين مادياً الذين يقضي آباؤهم حكماً تنفيذياً في قضايا تعسر مالي، وتمكنت الجمعية من خلال التعاون القائم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة من توزيع 113 حقيبة بمحتوياتها كافة على أبناء هؤلاء النزلاء، دعماً لهم في ظروفهم العسرة، كما قدمت الجمعية الدعم لفئة أصحاب الاحتياجات الخاصة المنتسبين لنادي الثقة للمعاقين، حيث تم تزويدهم بـ 124 حقيبة مدرسية، بالإضافة إلى تقديم نحو 136 حقيبة لأبناء مرضى السرطان، من خلال التعاون القائم مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان.

وقال : هناك الكثير من الحالات التي ليس بمقدورها توفير رسوم دراسية لأبنائها، بل ولا تملك حتى ثمن الحقيبة المدرسية، وغيرها من المستلزمات التي قد تكون في نظر بعضهم أمراً عادياً، لكنها عند المحتاجين حمل ثقيل.. نحن في الجمعية ندرك حجم تلك المسؤوليات والالتزامات التي تعكّر صفو الأسر مع حلول كل عام دراسي جديد. ولهذا نقوم بإطلاق الحملات الموسمية، والتي من شأنها أن ترفع عن كاهلهم أعباء وعناء توفير قيمة الحقيبة، خاصة أن بعض الأسر تعول أكثر من طالب يعاني ظروفاً مادية وأوضاعاً قاسية.

كما استطاعت الجمعية توزيع 6500 حقيبة لأبناء الأسر المتعفّفة في مختلف المراحل الدراسية للعام الدراسي الجديد، وتتضمن الحقائب الموزعة الأدوات المدرسية، التي يحتاج إليها الطالب في يومه الدراسي، في إطار برامج دعم طلبة العلم التي تقدمها الجمعية للدارسين، لتخفيف الأعباء المالية لتكلفة هذه الحقائب.