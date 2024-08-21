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علوم الدار

35 ألف مشارك في المرحلة التجريبية من «مدارس فريجنا»

حرص كبير على رعاية الموهوبين (من المصدر)
22 أغسطس 2024 01:43

دينا جوني (دبي)  

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أعلن سليمان الكعبي المدير التنفيذي لقطاع جودة الحياة الطلابية في وزارة التربية والتعليم عن توسّع الوزارة في تطبيق مشروع «مدارس فريجنا» في العام الدراسي 2024-2025 بعد نجاح النسخة التجريبية العام الماضي، الذي شهد أيضاً رعاية الوزارة لعدد من الطلبة الموهوبين الذين تمّ رصدهم خلال أنشطة المشروع. 
 ولفت الكعبي إلى أنه من النتائج الإيجابية التي حققها المشروع انضمام نحو 35 ألف مشارك من 30 مدرسة من أبوظبي إلى الفجيرة، فيما بلغت نسبة الرضا 95%.
وقال: إن المشروع سيغطي مناطق جغرافية جديدة العام الجاري وعقد شراكات إضافية، داعياً المؤسسات الحكومية والاتحادية وذات النفع العام إلى المشاركة وطرح البرامج التي تعزز وتصقل مهارات الطلبة.
وأضاف: إن فعاليات «فريجنا» ستنظم في العام الدراسي الجديد لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع هي السبت والاثنين والأربعاء، وذلك بهدف استثمار أوقات الطلبة في تعزيز المهارات واكتشاف مواهبهم. وتابع قائلاً: إن الوزارة وبالتعاون مع اتحاد المدارس الرياضية، رصدت الطلبة الموهوبين وتعمل على رعايتهم ورفعهم للمرحلة الثانية من مراحل النشاط الذي يمارسونه.
ويهدف المشروع إلى تمكين وتأهيل الطلبة، بالإضافة إلى اكتشاف 1000 موهبة لرعايتها وتطوير مواهبها وصقلها في مختلف مجالات العلوم، والرياضة، والثقافة. 
وذكر الكعبي أنه خلال الإجازة، أطلقت الوزارة من خلال «مدارس فريجنا» المعسكرات الصيفية التي شارك فيها نحو 10 آلاف طالب وطالبة، مؤكداً أن الفرق المساهمة في الإشراف على فعاليات وأنشطة «مدارس فريجنا» قد لاحظت أثر المشروع في تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلبة من مختلف المراحل التعليمية.
وأوضح أن المشروع يسعى إلى تطوير مهارات الطلاب من خلال أنشطة وبرامج بعد ساعات الدوام المدرسي، ويعزز في ذات الوقت القيم الوطنية من خلال إشراك كافة أفراد المجتمع. 
ويحول مشروع «مدرسة فريجنا» المبنى المدرسي إلى مركز مجتمعي لخدمة سكان الحي بعد ساعات الدوام الرسمي وفي أيام الإجازات، لتحقيق أهداف تربوية ومجتمعية تعزز مكانة المدرسة كمصدر للتفاعل المجتمعي البناء، إلى جانب الاستثمار الأمثل لمقومات البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها المدارس الحكومية من مختبرات علمية وملاعب خارجية ومسابح ومختبرات للروبوتات ومسرح وغرف للموسيقى وغيرها من المرافق الأخرى.
وتعتبر «مدرسة فريجنا» نموذجاً تعليمياً مبتكراً، يهدف إلى تعزيز الروابط بين الطلاب والمجتمع، وتعزيز القيم الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.
مستهدفات
يدعم المشروع سعي حكومة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، وذلك ضمن البند المتعلق بمجتمع حاضن وممكن للجميع، ما يتطلب جهوداً نوعية تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية لتستكمل من خلالها الإمارات مسيرة التنمية للعقد المقبل.

سليمان الكعبي
وزارة التربية والتعليم
الفجيرة
العام الدراسي الجديد
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