درجات الحرارة تعاود الارتفاع غداً

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، إلى انخفاض بدرجات الحرارة تجاوز درجتين عن أمس الأول، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى «أعلى درجة حرارة» مسجلة على الدولة هذا اليوم 42.5 درجة مئوية في براكة 2 (منطقة الظفرة) الساعة 13:15 وحرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، بينما بلغت أعلى درجة مسجلة على الدولة أول أمس 44.5 درجة مئوية، وتشير توقعات المركز الوطني للأرصاد إلى عودة درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، غداً الجمعة.

وساد أمس طقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، خاصة شمالاً وشرقاً، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج أحياناً في بحر عُمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود اليوم طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوَّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

ويتوقع المركز أن تعاود درجات الحرارة الارتفاع غداً الجمعة، حيث يسود طقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوُّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.