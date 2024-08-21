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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري البيرو وأفغانستان المعينين لدى الدولة

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري البيرو وأفغانستان المعينين لدى الدولة
22 أغسطس 2024 01:43

أبوظبي (وام)
تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم نسخة من أوراق اعتماد كل من ألبرتو أليخاندرو فارخي أورنا، سفير جمهورية البيرو لدى الدولة وبدر الدين مولانا، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى الدولة.

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وتمنّى للسفيرين التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وكل من بلديهما. 
من جانبهما، أعرب كل من السفيرين الجديدين عن سعادتهما بتمثيل بلديهما لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

سيف الشامسي
الإمارات
وزارة الخارجية
أفغانستان
البيرو
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