افتتاح مركز السعادة للعاملين والمتعاملين في مجمع «أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية»

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، «مركز السعادة» للعاملين والمتعاملين في مجمع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ضمن الاهتمام المستمر بتعزيز قيم السعادة والإيجابية والأولوية الاستراتيجية الريادة المؤسسية وإسعاد المجتمع والهدف الاستراتيجي تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.

واطلع مدير عام شرطة أبوظبي على خدمات المركز، مؤكداً الحرص على تعزيز بيئة العمل الإيجابية السعيدة وتقديم الخدمات المتكاملة للعاملين والمتعاملين، تحت سقف واحد في ظل وجود خدمات تمتاز بالجودة والكفاءة، تماشياً مع التوجهات الحكومية في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات للارتقاء بالمؤسسة إلى أعلى المستويات في إسعاد العاملين والمتعاملين. حضر الافتتاح اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات واللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، والعميد علي محمد الزعابي نائب مدير قطاع الموارد البشرية، ومديرو إدارات قطاع الموارد البشرية.