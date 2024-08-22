تنبيه من شرطة أبوظبي

وجهت شرطة أبوظبي، اليوم الخميس، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، تنبيهاً للسائقين.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين، إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

وأكدت شرطة أبوظبي ضروروة عدم الانشغال بالهاتف وعدم التصوير حفاظاً على السلامة العامة.