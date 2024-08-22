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علوم الدار

تنبيه من شرطة أبوظبي

شعار شرطة أبوظبي
22 أغسطس 2024 09:21

وجهت شرطة أبوظبي، اليوم الخميس، عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، تنبيهاً للسائقين.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين، إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة.

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وأكدت شرطة أبوظبي ضروروة عدم الانشغال بالهاتف وعدم التصوير حفاظاً على السلامة العامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الغبار ـ الأتربة
شرطة أبوظبي
الإمارات
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