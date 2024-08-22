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علوم الدار

بيان مشترك بشأن تسليم الإمارات دانيلو كوبولا إلى إيطاليا

بيان مشترك بشأن تسليم الإمارات دانيلو كوبولا إلى إيطاليا
22 أغسطس 2024 10:51

سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى السلطات في الجمهورية الإيطالية المواطن الإيطالي دانيلو كوبولا، المدان بارتكاب جرائم مالية والمطلوب للعدالة بناءً على طلب رسمي.

وأكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومعالي كارلو نورديو، وزير العدل في إيطاليا، خلال مكالمة هاتفية، أن القرار جاء وفقًا لمعاهدة التسليم الثنائية الموقعة بين دولة الإمارات وإيطاليا، حيث أكد الوزيران أن التسليم الناجح لكوبولا يؤكد التزام السلطات المركزية المستمر والثابت بدعم سيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي.

وأضافا أن هذه النتيجة تأتي تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتعكس العزم المشترك على ضمان تحقيق العدالة، وأن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص البلدين على التعاون المستمر بينهما في هذا المسعى.

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وشدد الوزيران على "أن هذه الاتفاقيات تعكس حرصنا على تعزيز التعاون في المسائل القانونية والقضائية وفقًا لأفضل الممارسات الدولية بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة الخطيرة والمنظمة".

وقال الوزيران: "إن هذا التطور الإيجابي في تعاوننا القضائي يؤكد التزامنا المشترك بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة من خلال اللجوء إلى الخارج سعياً للهرب من العقاب".

وأكد الجانبان على التزام البلدين بتبادل المعلومات بشأن الطلبات العدلية ذات الأولوية والحفاظ على قنوات الاتصال بين السلطات المركزية في كل من دولة الإمارات وإيطاليا مما يعكس تفانيا راسخا لتوطيد التعاون القضائي المثمر وتعزيز العلاقات الثنائية.

المصدر: وام
الإمارات
إيطاليا
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