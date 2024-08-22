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علوم الدار

«هيئة أبوظبي للدفاع المدني» تكرم أبطالها ضمن مبادرة الأيادي البيضاء

«هيئة أبوظبي للدفاع المدني» تكرم أبطالها ضمن مبادرة الأيادي البيضاء
22 أغسطس 2024 17:29

كرمت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم، أبطالها، تقديراً لما قدموه من عمل في إنقاذ الأرواح والممتلكات، ضمن مبادرة الأيادي البيضاء، احتفالاً باليوم العالمي للعمل الإنساني، وذلك بمبنى الهيئة في مدينة العين.

وقال العميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة بالإنابة بالهيئة: «نلتقي اليوم لتكريم أبطالنا الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين، ويجسدون قيم الإنسانية والعطاء بأروع صورها».

وأضاف أن هؤلاء الأبطال يقفون في الخطوط الأمامية، يحمون أرواحنا وممتلكاتنا بكل شجاعة وإخلاص.. وأشار إلى أن هذا التكريم ليس فقط تقديراً لجهودهم النبيلة، بل رسالة شكر وامتنان أيضاً من المجتمع بأسره لما يبذلونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة هذا الوطن.

وتقدم المنصوري بالشكر للهلال الأحمر الإماراتي على هذه المبادرة التي تجسد روح التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية وتعكس التقدير العميق للجهود المبذولة من أبناء الوطن في خدمة مجتمعهم.

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من جانبه، عبر الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير هيئة الهلال الأحمر - مركز العين عن شكره وتقديره لهيئة أبوظبي للدفاع المدني للمشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني، والذي نستهدف فيه الأيادي البيضاء من مسعفين وأطباء ورجال إطفاء من هيئة أبوظبي للدفاع المدني.

وأكد الظاهري أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة منذ عهد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عملت على نشر قيم الخير والعطاء بين أبناء المجتمع، ومد يد العون والمساندة من خلال العمل الخيري والإنساني، داخلياً وخارجياً.. مشيراً الى أن الدور الذي تقوم به هيئة أبوظبي للدفاع المدني من حماية الأرواح والممتلكات عمل إنساني وبطولي، وأن هذا التكريم جاء لتعزيز العمل الإنساني ونشر ثقافة العمل الخيري والتطوعي في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

بعد ذلك، قام العميد محسن المنصوري، والدكتور أحمد الظاهري بتكريم أبطال الهيئة، تقديراً لما قدموه من عمل في حماية المجتمع وإنقاذ الأرواح.

المصدر: وام
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
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