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علوم الدار

احتمال هطول أمطار غدا

أبوظبي
22 أغسطس 2024 18:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها هطول أمطار، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان، و حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 54:51 والمد الثاني عند الساعة 03:37، والجزر الأول عند الساعة 09:27 والجزر الثاني عند الساعة 21:27.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. يحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند الساعة 56:00، والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 06:29.

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المصدر: وام
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