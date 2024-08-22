الجمعة 23 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يزور محمد بن بطي آل حامد بمنزله في أبوظبي

منصور بن زايد يزور محمد بن بطي آل حامد بمنزله في أبوظبي
22 أغسطس 2024 19:33

زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد في منزله بمدينة أبوظبي.

واطمأن سموه على صحة معالي الشيخ محمد بن بطي، سائلاً المولى تعالى له دوام العافية والعمر المديد. فيما أعرب معاليه عن شكره وتقديره لزيارة سموه وحرصه على التواصل والاطمئنان على صحته.

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على مؤشرات الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022 ـ 2025
بقيادة ملهمة.. برنامج "نافس" مسيرة تدعم القيادات الإماراتية في القطاع الخاص

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تعبر عن القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات ويحرص على تعزيزها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وقيادة الدولة الحكيمة.

حضر اللقاء، معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام ومعالي حميد سعيد عامر حمد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
منصور بن زايد
محمد بن بطي
زيارة
آخر الأخبار
ايكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
علوم الدار
إيكيا الفطيم تفتتح أحدث متاجرها الصغيرة في دلما مول بأبوظبي
اليوم 16:51
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
الرياضة
توتنهام يفتقد «مهاجم الجديد»!
اليوم 19:32
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
الرياضة
عموتة: النني يسهم بـ «البيئة الإيجابية»
اليوم 19:30
قوات أمن روسية
الأخبار العالمية
روسيا: تحرير رهائن سجن فولغوغراد و"تحييد" المحتجِزين
اليوم 19:27
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
الرياضة
منقذ «قلب» إريكسن يعلن اعتزاله دولياً
اليوم 19:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©