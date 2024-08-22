«ثلاجة الفريج» توزّع مليون عبوة مياه ومثلجات على العمال

دبي (الاتحاد)

حققت المبادرة المجتمعية الإنسانية «ثلاجة الفريج»، المدعومة من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وأطلقت من قبل «فرجان دبي» بالتعاون مع مؤسسة سقيا الإمارات وبنك الإمارات للطعام، إنجازاً جديداً بتوزيع مليون عبوة مياه باردة وعصائر ومثلجات ضمن مبادرتها لتخفيف تأثيرات حرارة الصيف على عمال البناء والزراعة في الشوارع والطرقات، إضافة إلى سائقي توصيل الطلبات بهف تعزيز وترسيخ مبادئ التراحم والعطاء بين مختلف فئات مجتمع دبي.

وأكد إبراهيم البلوشي، مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، على الأثر العميق لمشروع «ثلاجة الفريج»، قائلاً: «هذه المشاريع والمبادرات تُظهر بوضوح كيف يمكن للمجتمعات أن تستجيب بفعالية لاحتياجات أفرادها، معززةً بذلك روح العطاء والتكافل التي تُعد من الركائز الأساسية للنسيج المجتمعي في دبي.. واليوم نحن نلتزم بتعزيز هذه القيم بشكل يسهم في ترسيخ شعور الانتماء والمسؤولية المشتركة بين جميع سكان الإمارة.»

وقالت علياء الشملان، مدير «فرجان دبي»: «إن الوصول إلى توزيع مليون عبوة مياه يعكس التزام مجتمع دبي بقيم البذل والعطاء الإنساني.. والمشاركة الواسعة من المتطوعين والدعم المستمر من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وسقيا الإمارات، وبنك الإمارات للطعام كانت محورية في نجاح هذه الحملة، وهذا الإنجاز هو دليل واضح على أن العطاء جزء لا يتجزأ من ثقافة المجتمع الأصيلة في دبي.» ويلعب المتطوعون دوراً حيوياً في تحقيق أهداف «ثلاجة الفريج» وغيرها من المبادرات الإنسانية التي تطلقها دبي. الطاقة والوقت الذي يستثمره هؤلاء المتطوعون يسهم بشكل مباشر في إنجاح الحملات وتوسيع نطاق تأثيرها. التزامهم وحماسهم يعد مصدر إلهام ويعكس الروح المجتمعية القوية التي تشجع على العطاء والمشاركة الفعالة.

ويعتبر المتطوعون جزءاً لا يتجزأ من نسيج المبادرات الناجحة، ويُظهرون كيف يمكن للأفراد أن يحدثوا فرقاً كبيراً في حياة الآخرين من خلال الأعمال البسيطة والمتفانية.