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«شرطة أبوظبي» تُحذر من خطورة إرباك السائقين على «مسار التجاوز»

«شرطة أبوظبي» تُحذر من خطورة إرباك السائقين على «مسار التجاوز»
23 أغسطس 2024 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

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دعت شرطة أبوظبي السائقين بعدم مضايقة المركبات المتقدمة على «مسار التجاوز» والالتصاق بها مما يتسبب في إرباك السائقين بصورة خطرة على الطرق قد تصل في بعض الأحيان إلى حالة من العناد ما يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية أليمة نتيجة عدم تقدير مستخدمي الطريق بترك مسافة أمان كافية. وأشارت إلى مخاطر قيام بعض السائقين بمضايقة المركبات التي تسير أمامهم والاقتراب منها إلى مسافة قريبة وإجبارهم على إخلاء الطريق لهم من خلال استخدام الإضاءة العاكسة وآلة التنبيه باستمرار ما يؤدي إلى تشتيت تركيز سائق المركبة الأمامية ويضاعف من خطورة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة.
‏ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى الالتزام بالمسار الأيمن عند القيادة بسرعات بطيئة لسلامة الجميع، موضحة أن مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات التي لها أفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار «مسار التجاوز» قيمتها 400 درهم.

شرطة أبوظبي
أبوظبي
الحوادث المرورية
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